Valditara vuole bandire i cellulari dalle superiori anche per fini didattici

Valditara annuncia una svolta decisa nel mondo scolastico: dai prossimi mesi, i cellulari saranno banditi anche nelle superiori, non solo per uso personale ma anche per fini didattici. Questa misura mira a creare un ambiente più concentrato e stimolante per gli studenti, favorendo l’apprendimento senza distrazioni digitali. L’obiettivo, ha chiarito il ministro, è promuovere un dialogo più autentico e coinvolgente in classe, dando nuova centralità all’educazione.

Dal prossimo anno scolastico i telefoni cellulari saranno banditi anche dalle scuole superiori. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, spiegando che la nuova stretta riguarderĂ non solo l'uso personale durante le lezioni, ma anche l'impiego per scopi didattici. Una circolare è attesa nelle prossime settimane per rendere operativo il divieto in tutti gli istituti. L'obiettivo, ha chiarito il ministro, è restituire centralitĂ all'attenzione in classe e contenere l'impatto negativo della tecnologia sulla qualitĂ dell'apprendimento. «Per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l'uso dei cellulari anche per le scuole superiori», ha detto Valditara nel corso della trasmissione "Cinque Minuti" su Rai Uno.

