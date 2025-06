“Vai a votare? Ti vedo” spunta la foto del cecchino Cgil denuncia intimidazioni social per i referendum

In un clima di crescente tensione, le intimidazioni sui social legate ai referendum pongono un grave problema di libertà democratica. La Cgil denuncia con fermezza la comparsa di immagini minacciose, come quella del cecchino, e le minacce annesse, chiedendo unanime condanna. È fondamentale mantenere vivo il dialogo e la partecipazione, perché solo così si difende il diritto di esprimersi liberamente senza paura.

Referendum, la Cgil denuncia sui social intimidazioni in un commento: foto del cecchino e minacce annesse. "È inaccettabile, serve la condanna da parte di tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Cecchino Cgil Denuncia Intimidazioni

“Vai a votare? Ti vedo”, spunta la foto del cecchino. Cgil denuncia intimidazioni social per i referendum - Referendum, la Cgil denuncia sui social intimidazioni in un commento: foto del cecchino e minacce annesse. “È inaccettabile, serve la condanna da parte di tutti”. Segnala fanpage.it

