usa trump ordina un indagine sul possibile insabbiamento delle condizioni di salute di biden

Dopo l’imposizione di un nuovo travel ban, Donald Trump ha richiesto formalmente un’indagine che coinvolge l’entourage dell’ex presidente Joe Biden. L’accusa ruota attorno all’ipotesi di una « cospirazione » volta a mascherare il deterioramento delle condizioni mentali di Biden, al fine di «esercitare illegittimamente le funzioni presidenziali». Secondo quanto indicato dal tycoon, il consigliere legale della Casa Bianca dovrà condurre accertamenti «entro i limiti della legge, per determinare se alcuni individui abbiano cospirato per mentire al pubblico sullo stato mentale di Biden ed esercitare in modo incostituzionale le prerogative e le responsabilità del presidente». 🔗 Leggi su Lettera43.it