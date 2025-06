Usa Trump | Con Musk avevo grande rapporto sorpreso da sue critiche

Donald Trump ha recentemente rivelato di aver avuto un rapporto molto stretto con Elon Musk, sorprendendosi delle critiche mosse dal miliardario alla nuova legge fiscale e di spesa in fase di approvazione. “Elon e io avevamo un grande rapporto”, ha affermato l’ex presidente, lasciando intendere che la loro relazione potrebbe essere cambiata. La sua sorpresa sottolinea come anche i legami più solidi possano essere soggetti a critiche e trasformazioni nel mondo della politica e dell’economia.

