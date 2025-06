Usa Rubio annuncia sanzioni contro giudici Corte penale internazionale

In un gesto deciso, il segretario di Stato Usa Marco Rubio annuncia sanzioni contro quattro giudici della Corte penale internazionale, accusandoli di azioni illegittime contro Stati Uniti e Israele. Questa mossa segnala un nuovo capitolo nelle tensioni tra Washington e l’istituzione internazionale. Ma quali saranno le ripercussioni di questa decisione nel panorama globale? La risposta potrebbe ridefinire gli equilibri tra giustizia internazionale e sovranità nazionale.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha annunciato una serie di sanzioni contro quattro giudici della Corte penale internazionale, "in risposta alle azioni illegittime della Cpi contro Stati Uniti e Israele". Si tratta di Solomy Balungi Bossa, giudice della Divisione d'Appello della Cpi; Luz del Carmen Ibanez Carranza, giudice della Divisione d'Appello della Cpi; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, giudice della Sezione Preliminare e dibattimentale della Cpi; e Beti Hohler, giudice della Sezione Preliminare e dibattimentale della Cpi. Le motivazioni della decisione. Bossa e Ibanez Carranza, si legge in una nota, "hanno deciso di autorizzare l'indagine della Cpi contro il personale statunitense in Afghanistan.

