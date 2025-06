Usa nasconde fucile d’assalto in camera del figlio di 9 anni | bimbo spara e uccide la sorellina di 5 anni

Una tragedia sconvolgente scuote Phoenix: un bambino di appena nove anni, trovando un fucile d'assalto nascosto nella camera, ha accidentalmente ucciso la sorellina di 5 anni. La scoperta di un'arma così pericolosa in una casa con minori solleva domande drammatiche sulla sicurezza e la responsabilità dei genitori. Continua a leggere per approfondire questa drammatica vicenda che ha scosso l'intera comunità.

La terribile tragedia si è consumata martedì sera nella zona sud di Phoenix, nello stato dell’Arizona, in Usa, dove il padre dei piccoli è stato infine arrestato. "L’indagato ha portato un'arma in una casa con dei bambini. Non un'arma qualsiasi, era un fucile d'assalto. L'ha tenuta nella camera da letto del figlio di nove anni" hanno spiegato gli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it