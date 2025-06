Usa inciampa e cade nella finale dei 100 metri ostacoli ma vince

In una finale mozzafiato dei 100 metri ostacoli in Oregon, Brooklyn Anderson si è trovata a inciampare e cadere all'ultimo ostacolo, rischiando di perdere tutto. Ma la sua incredibile resilienza e determinazione l'hanno portata a esibirsi in una serie di capriole che ne hanno fatto la protagonista assoluta della gara. Con questa straordinaria rimonta, la studentessa del terzo anno della Thurston High School ha non solo conquistato il primo posto, ma anche stabilito il nuovo primato dello stato.

Finale al cardiopalma per i 100 metri ostacoli femminili in Oregon. Brooklyn Anderson, studentessa del terzo anno alla Thurston High School, è infatti inciampata sull’ultimo ostacolo: la caduta si è però trasformata in una serie di capriole che hanno portato l’atleta non solo a tagliare per prima il traguardo, ma anche a segnare il primato dello Stato dell’Oregon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, inciampa e cade nella finale dei 100 metri ostacoli ma vince

In questa notizia si parla di: finale - metri - ostacoli - inciampa

Canoa velocità. Alfonsi in finale nel C1 500 metri, ottimo debutto per Tacchini e Casadei a Poznan - Poznan ospita la seconda tappa del mondiale di canoa sprint. Mattia Alfonsi si distingue conquistando la finale nel C1 500 metri, mentre debutto positivo per Casadei e Tacchini nel C1 1000 metri.

Thurston High School. Finale 100 metri ostacoli femminile. L'atleta Brooklyn Anderson, studentessa del terzo anno, parte e sembra destinata ad una vittoria facile. Ma al salto dell'ultimo ostacolo inciampa, cade, rotola ma, nonostante svariate capovolte non sol Partecipa alla discussione

Thurston High School. Finale 100 metri ostacoli femminile. L'atleta Brooklyn Anderson, studentessa del terzo anno, parte e sembra destinata ad una vittoria facile. Ma al salto dell'ultimo ostacolo inciampa, cade, rotola ma, nonostante svariate capovolte non sol Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Oregon, inciampa nella finale femminile dei 100 metri ostacoli, ma vince. Il video; Usa, inciampa e cade nella finale dei 100 metri ostacoli ma vince; Baseball: il momento della presa impossibile di Denzel Clarke, saltato un muro di oltre due metri - VIDEO.

Oregon, inciampa nella finale femminile dei 100 metri ostacoli, ma vince. Il video - Un finale quantomeno insolito ha consegnato la vittoria a Brooklyn Anderson, studentessa del terzo anno alla Thurston High School, nella gara femminile dei 100 metri a ostacoli.

Conti “inciampa” nella finale dopo i record: 1 milione di spettatori persi - ] Menu In Edicola Blog Magazine Video Community Shop Il mondo FQ Abbonati ...