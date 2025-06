Usa | Fratellanza Musulmana nel mirino Ted Cruz chiede la messa al bando

Dopo l'attacco a Boulder, il senatore Ted Cruz si scaglia contro la Fratellanza Musulmana, chiedendo di bandirla come organizzazione terroristica. Questa proposta, rivelata dal quotidiano The Hill, mira a intensificare le misure di sicurezza e a combattere il terrorismo, ma solleva anche interrogativi sulla libertà di associazione e l'equilibrio tra sicurezza e diritti civili. La questione si fa sempre più calda: è giusto intervenire con decisione o rischiamo di alimentare divisioni?

In seguito all'attacco terroristico avvenuto a Boulde r, in Colorado, il senatore repubblicano Ted Cruz si prepara a rilanciare una proposta di legge finalizzata a classificare la Fratellanza Musulmana come organizzazione terroristica. Lo ha riferito mercoledì il quotidiano The Hill. L'attentato di domenica scorsa compiuto da Mohamed Soliman, cittadino egiziano che, secondo quanto emerso, avrebbe espresso pubblicamente il proprio sostegno al gruppo attraverso i suoi profili sui social network. Cruz ha annunciato l'intenzione di lavorare a una «versione aggiornata» del Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act, un disegno di legge da lui già sostenuto in passato.