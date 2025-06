Usa Donald Trump contro Elon Musk | Sono molto deluso da lui avevamo un' ottimo rapporto non so se lo avremo ancora - VIDEO

Lo scontro tra Donald Trump ed Elon Musk sta scuotendo il mondo dell’imprenditoria e della politica. Le tensioni esplodono dopo le recenti divergenze sulle criptovalute e le decisioni di Musk, che ha lasciato il DOGE, e le polemiche sulla legge finanziaria. Trump, deluso dall’amico, mette in dubbio il loro rapporto. Ma cosa c’è dietro questa lotta di potere? Scopriamolo insieme.

La replica del fondatore di Tesla: "Ingrato, senza di me avrebbe perso le elezioni" Scontro aperto tra Donald Trump ed Elon Musk. Dopo le dimissioni del miliardario sudafricano dal DOGE e lo scontro sulla legge finanziaria sul debito pubblico in discussione al Congresso, il presidente statuni.

Trump-Musk, rottura e accuse: "Deluso da Elon". La replica: "Senza di me avrebbe perso"

Trump e Musk consumano il divorzio: "Sorpreso e deluso da lui". "Ingrato, senza di me non avrebbe vinto le elezioni" - "Non so se avremo più una grande relazione". Le indiscrezioni trovano conferme nelle parole di Donald Trump che nello studio ovale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, risponde ad una domande su

Trump: "Molto deluso da Musk". L'ex consigliere: "Mai visto quel disegno di legge" - Il presidente Usa si è detto "molto sorpreso" dalle critiche rivolte dal miliardario alla provvedimento fiscale in approvazione al Congresso