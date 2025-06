Usa-Cina | Cnn nelle prossime ore la telefonata tra Trump e Xi Jinping

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina potrebbero ridursi nelle prossime ore con una telefonata attesa tra Donald Trump e Xi Jinping. Questa conversazione, annunciata dalla CNN e confermata da fonti statunitensi, rappresenta un momento cruciale in un contesto di riserbo da parte di Pechino. Riusciranno i leader a trovare un terreno comune e a sbloccare le relazioni internazionali? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Torino, 5 giu. (LaPresse) – Una telefonata tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping è “imminente” e dovrebbe svolgersi già nelle prossime ore. Lo riporta la Cnn citando funzionari statunitensi. Pechino continua a mantenere il riserbo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Cina: Cnn, nelle prossime ore la telefonata tra Trump e Xi Jinping

