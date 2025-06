Urban Center vittoria a Cinquestelle | sarà operativo subito dopo l’estate

Urban Center Vittoria a Cinquestelle sta per diventare realtà: pronto a entrare in funzione subito dopo l’estate, probabilmente a settembre. Dopo l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio comunale e la pubblicazione della delibera, sarà la sindaca Maria Aida Episcopo ad insediarlo ufficialmente. Questo nuovo hub rappresenta un passo importante per lo sviluppo urbano e partecipativo della città, aprendo le porte a nuove opportunità di crescita e innovazione.

Sarà operativo con tutta probabilità a settembre l’Urban Center, istituito ufficialmente dal Consiglio comunale nell’ultima seduta. La massima assise ha approvato il regolamento. Dopo la pubblicazione della delibera, toccherà alla sindaca Maria Aida Episcopo insediarlo. Successivamente, come. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Urban Center vittoria a Cinquestelle: sarà operativo subito dopo l’estate

In questa notizia si parla di: Urban Center Sarà Operativo

Sgambetto ai Cinquestelle, salta l’Urban Center: “Grosso passo falso della maggioranza” - L'istituzione dell'Urban Center, proposta dal M5S e presieduta dall'ingegnere Giovanni Quarato, subisce uno stop inatteso.

Sub Urban As Glen | Making Of Uh oh!