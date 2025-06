Uomini e Donne gravissimo incidente per la sorella di Barbara De Santi | l’appello dell’ex dama

Uomini e Donne, un nome che risuona nelle vite di molti, ora si trova al centro di una storia emotivamente intensa. Barbara De Santi, volto amato del programma, torna a parlare sui social per condividere un dramma familiare che ha colpito profondamente: il grave incidente della sorella Simona. Un appello sincero e carico di speranza emerge dalla sua voce, invitando tutti a unirsi in un momento di solidarietà senza precedenti.

Barbara De Santi, volto amatissimo di Uomini e Donne, è tornata a farsi sentire sui social per un motivo molto serio. Dopo un periodo di silenzio e assenza dalle scene digitali, l'ex dama ha pubblicato un video su Instagram per raccontare il dramma che sta vivendo. La sorella Simona è stata coinvolta in un gravissimo incidente. Scopriamo perchè la situazione è piuttosto delicata e cosa ha chiesto l'ex del trono over a chi la segue. Uomini e Donne news: Barbara De Santi torna sui social con un drammatico messaggio. Con la voce rotta e lo sguardo provato, Barbara De Santi ha scelto le sue Instagram Stories per rompere il silenzio.