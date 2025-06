Unreal Engine 5 Epic Games presenta le nuove tecnologie allo State of Unreal 2025 con alcuni trailer

Lo State of Unreal 2025 di Epic Games ha acceso i riflettori sulle innovazioni più rivoluzionarie nel mondo videoludico. Con l’annuncio di Unreal Engine 5.6, possiamo aspettarci un salto epocale nella qualità grafica e nelle performance, aprendo le porte a universi incredibilmente dettagliati e immersivi. Tra trailer mozzafiato come quello di The Witcher 4, si delinea un futuro dove la realtà virtuale e il realismo diventeranno ancora più sorprendenti e coinvolgenti, ...

Lo State of Unreal 2025 si è rivelato un evento molto importante per lo sviluppo videoludico moderno. Epic Games ha svelato la versione 5.6 di Unreal Engine, mettendo in luce tecnologie avanzate capaci di ridefinire il concetto di realismo e performance nei videogiochi. A impressionare non sono solo i trailer spettacolari – tra cui quello cinematografico di The Witcher 4 – ma la concreta possibilità di ottenere mondi ricchi e dettagliati, mantenendo una fluidità di gioco costante anche su console come PS5. La nuova versione di Unreal Engine 5 si concentra in modo particolare sull’ottimizzazione: gestire ambienti open world con grafica spinta a 60 fps non è più un sogno, ma una realtà. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Unreal Engine 5, Epic Games presenta le nuove tecnologie allo State of Unreal 2025 con alcuni trailer

