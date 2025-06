Uno scudo democratico contro la propaganda russa La ricetta di Lombardo Azione

Siamo immersi in un’epoca in cui la propaganda russa minaccia i valori fondamentali delle democrazie liberali. Per contrastare questa avanzata, il senatore Marco Lombardo di Azione propone una strategia innovativa: uno scudo democratico che protegga la libertà di espressione senza compromettere i limiti necessari a tutelare la società. Con questa ricetta, si cerca di difendere i principi democratici dall’infiltrazione di contenuti tossici e manipolatori. La sfida è complessa, ma fondamentale per preservare il nostro modello di libertà.

“ Le democrazie liberali hanno le loro regole e, tra queste, c’è la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, un diritto costituzionalmente tutelato. Anche questo, però, incontra dei limiti”. A parlare a Formiche.net, commentando il festival di RT (emittente russa bandita dall’Unione europea) svoltosi nei giorni scorsi a Gorizia, è il senatore Marco Lombardo. Esponente di Azione, assieme al leader del partito, Carlo Calenda, ha recentemente presentato una proposta di legge per l’istituzione di uno “scudo democratico”. “L’evento di Gorizia non è inedito”, dice. “Ricordo che già a Bologna c’era stato il caso di un film chiaramente di propaganda russa proiettato in luoghi pubblici o comunque in spazi sotto la responsabilità del Comune. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Uno scudo democratico contro la propaganda russa. La ricetta di Lombardo (Azione)

Lunedì insieme a tanti esperti e autorevoli esponenti ospiti nella sala Capitolare del Senato parleremo dello “scudo democratico” e di come è necessario difendere la nostra democrazia delle ingerenze straniere. Oggi più mai. Per partecipare obbligatorio pren Tweet live su X

C’è bisogno di uno scudo democratico? Intervento al Convegno promosso dal senatore Lombardo, 26 maggio 2025 Tweet live su X

