Univpm il nuovo rettore è Enrico Quagliarini con 539 preferenze | sconfitto Lucchetti 105 voti

Con oltre 539 preferenze, Enrico Quagliarini trionfa come nuovo rettore dell’Università Politecnica delle Marche, superando di misura Luigi Lucchetti con 105 voti. Un risultato che sancisce un importante cambio di passo per l’ateneo anconetano, aprendo una nuova fase di leadership e innovazione. La sfida ora è tutta nelle sue mani: quale direzione prenderà Quagliarini per plasmare il futuro dell’università?

ANCONA - È Enrico Quagliarini il nuovo rettore dell?Università Politecnica delle Marche. Il candidato - dato da tempo per favorito - è riuscito a conquistare lo scranno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Univpm, il nuovo rettore è Enrico Quagliarini con 539 preferenze: sconfitto Lucchetti (105 voti)

