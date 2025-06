Università premiati alla Luiss i protagonisti dell’VIII edizione Legalità e merito

Università premiate alla LUISS per la VIII edizione di “Legalità e Merito”: un evento che dà voce a chi spesso rimane in silenzio, sfidando stereotipi e promuovendo valori fondamentali come l’uguaglianza, la giustizia e l’inclusione. Attraverso musica, narrazione e immagini, giovani protagonisti affrontano temi cruciali quali criminalità organizzata, discriminazione e disuguaglianze sociali, dimostrando che il cambiamento parte da qui. Questi sono i nuovi ambasciatori di una società più giusta e consapevole.

Dare voce a chi spesso non ne ha, abbattere stereotipi, combattere la violenza e promuovere l’integrazione sociale: attraverso il linguaggio della musica, della narrazione e delle immagini, ragazze e ragazzi hanno affrontato temi urgenti quali la criminalità organizzata, la discriminazione di genere, le disuguaglianze sociali, la dignità del lavoro e i reati online. Questi i temi portanti dell’ VIII edizione del progetto ”Legalità e Merito”, nato da un’idea dalla professoressa Paola Severino e promosso dall’ Università LUISS Guido Carli, i cui lavori conclusivi sono stati presentati e premiati il 4 giugno 2025 a Roma nella sede romana della Luiss in via Pola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Università, premiati alla Luiss i protagonisti dell’VIII edizione “Legalità e merito”

Studenti della LUISS tutor di legalità alle medie e superiori