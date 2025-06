Università alla Luiss premiati i protagonisti dell’VIII edizione ‘Legalità e Merito’

Nella cornice della VIII edizione di “Legalità e Merito”, l’Università Luiss celebra giovani talenti che, con creatività e coraggio, sfidano pregiudizi e discriminazioni. Attraverso musica, narrazione e immagini, questi protagonisti affrontano temi cruciali come criminalità organizzata, violenza di genere e disuguaglianze sociali, dando voce a chi spesso rimane inascoltato. È un tributo al potere della cultura nel promuovere un futuro più giusto e inclusivo.

(Adnkronos) – Dare voce a chi spesso non ne ha, abbattere stereotipi, combattere la violenza e promuovere l’integrazione sociale: attraverso il linguaggio della musica, della narrazione e delle immagini, ragazze e ragazzi hanno affrontato temi urgenti quali la criminalità organizzata, la discriminazione di genere, le disuguaglianze sociali, la dignità del lavoro e i reati online. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Università, alla Luiss premiati i protagonisti dell’VIII edizione ‘Legalità e Merito’

