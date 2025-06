Un’ipotesi clamorosa per Money in the Bank

Un’ipotesi clamorosa per Money in the Bank sta prendendo forma. Salvo sostituzioni dell’ultimo minuto, conosciamo i sei partecipanti al prossimo ladder match maschile e, tra loro, c’è un favorito evidente. Tuttavia, considerando le possibili sorprese, spunta un nome che potrebbe rivoluzionare le regole del gioco, portando a un uso inaspettato della valigetta. Una mossa audace, forse troppo, ma nel mio schema di analisi, non posso ignorarla...

Salvo sostituzioni dell’ultimo minuto, conosciamo i sei partecipanti al prossimo Money in the Bank ladder match maschile. Tra i sei,c’è un nome che vedo nettamente favorito ma, forse perché troppo scontato, mi sono messo a vagliare le alternative. Tra esse, una in particolare sarebbe una bomba, che porterebbe a un utilizzo sorprendente della valigetta. Probabilmente rimarrà una pazza idea, fantawrestling, ma nell’analisi del match sparerò questa cartuccia. Vediamo ora le chance di vittoria dei sei contendenti. Seth Rollins. Per me è il favorito numero uno. Da quando ha formato insieme a Heyman la sua nuova stable, è chiaro che tornerà campione del mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Un’ipotesi clamorosa per Money in the Bank

