Unicredit e Banco Bpm scontro sull’OPS da €10 miliardi; golden power ricorsi al Tar e dubbi sul valore reale

Il mondo bancario italiano è in fermento: l’operazione da 10 miliardi tra Unicredit e Banco Bpm si avvicina a un punto cruciale. Tra ricorsi al Tar, dubbi sul valore reale e l’attesa delle decisioni della legge europea, il futuro di questa fusione pende da un filo. Il 9 luglio sarà la data chiave per il Tar, mentre le valutazioni dell’Antitrust Ue potrebbero rivoluzionare tutto, lasciando il settore in sospeso fino all’ultimo momento.

Il Tar deciderà il 9 luglio sull’OPS Unicredit-Banco Bpm, mentre il 10 giugno valuterà la sospensione imposta dalla Consob; intanto si attendono i rilievi dell’Antitrust Ue, che potrebbero influenzare in modo decisivo l’esito dell’operazione Unicredit e Banco Bpm, scontro sull’OPS da €10 mili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Unicredit e Banco Bpm , scontro sull’OPS da €10 miliardi; golden power, ricorsi al Tar e dubbi sul valore reale

Unicredit-Banco Bpm, Conte: “Golden power sì ma governo spieghi perché” - Giuseppe Conte, leader del M5S, interviene a Bruxelles sulla questione dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, sollecitando il governo a chiarire le motivazioni dietro l'uso del golden power.

