Un' estate ricca di iniziative in via Regnoli apre le danze Marianne Mirage

Un'estate vibrante e ricca di emozioni si apre in via Regnoli, con Marianne Mirage pronta a dare il via alle danze. La comunità si prepara a vivere un calendario di iniziative coinvolgenti, tra concerti all'arena forlivese e appuntamenti in strada, per rendere questa stagione indimenticabile. Non perdere l'occasione di partecipare a un’estate all’insegna della musica, dell’arte e della convivialità : il divertimento è garantito!

La comunità di via Regnoli per l'estate apre a un ricco calendario di iniziative, alcune in programma all'arena forlivese altre direttamente in strada. Il programma prende il via venerdì 6 giugno alle ore 21 all'arena con il concerto della cantante Marianne Mirage di cui da qualche mese è uscito. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un'estate ricca di iniziative in via Regnoli, apre le danze Marianne Mirage

