Un’estate inclusiva presentata la ’Stagione Lilla’

Porto San Giorgio si conferma città d’eccellenza dell’inclusività presentando, ieri in conferenza stampa la sua ’Stagione Lilla’, una serie di eventi dedicata alla disabilità e all’ inclusione, spalmata sull’intera estate fino a settembre. L’iniziativa prende il nome dalla bandiera lilla che il comune ha conquistato due anni fa per l’impegno profuso nella promozione del turismo per le persone con disabilità. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, il consigliere regionale Jessica Marcozzi, il consigliere comunale Giuseppe Maccarrone e Ramona Capriotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it