Un' emorragia interna la causa del decesso di Riccardo Zappone

La tragica scomparsa di Riccardo Zappone ha sconvolto l’intera comunità, lasciando molte domande senza risposta. Secondo il procuratore, la causa della morte sarebbe stata un’emorragia interna derivante da un trauma toracico chiuso, occorso durante il suo fermo in questura. Un dramma che apre uno squarcio sulla sicurezza e sul rispetto dei diritti umani, richiedendo un’attenzione immediata e approfondita.

