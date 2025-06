Un’arpista per Milano | Il nostro concerto rock

Preparati a vivere una serata straordinaria nel cuore di Milano: un concerto rock unico con l’arpa di Luisa Prandina, accompagnata dalla Filarmonica e dal maestro Riccardo Chailly. Sul palco, il talento del violinista Emmanuel Tjeknavorian e brani coinvolgenti come “Lollapalooza”, “Le boeuf sur le toit” e i temi di “Schindler’s List”. Un’esperienza musicale imperdibile sotto le stelle in piazza del Duomo, sostenuta da Allianz, che ti lascerà senza fiato.

"È il nostro concerto rock" racconta Luisa Prandina: arpista scaligera, stasera si esibirà con la Filarmonica nel " Concerto per Milano ". Sul podio il maestro Riccardo Chailly, solista il violinista Emmanuel Tjeknavorian, l'appuntamento è in piazza del Duomo alle 21.15; la serata è sostenuta da Allianz. In programma "Lollapalooza" di John Adams; la suite de "Le boeuf sur le toit op. 58", di Darius Milhaud; i temi di "Schindler's List", "Adventures on Earth" da E.T. e "Scherzo for Motorcycle and Orchestra" da Indiana Jones, di John Williams; la suite e una serie di ballabili da "Il Gattopardo", di Nino Rota per Luchino Visconti.