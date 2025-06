Un’altra rottura in casa Beckham | è addio tra Romeo e Kim Turnbull

Ancora una volta, il clan Beckham si trova al centro di gossip e polemiche, questa volta per la fine della relazione tra Romeo Beckham e Kim Turnbull. Dopo mesi di flirt e momenti condivisi, la loro love story giunge al termine, alimentando nuove voci sulle tensioni familiari. La famiglia più famosa d’Inghilterra sembra attraversare un periodo turbolento, tra amori finiti e tensioni nascoste. Ma cosa riserverà il futuro ai Beckham?

Non c'è pace in casa Beckham. Noi giorni in cui infuriano le polemiche sulla presunta rottura tra il clan e il figlio maggiore Brooklyn, sposato con Nicola Peltz, arriva la notizia che è finita la storia tra Romeo Beckham, fratello di Brooklyn, e Kim Turnbull, la dj che frequentava da circa sette mesi. Romeo Beckham e Kim Turnbull, una love story durata sette mesi. Romeo Beckham e Kim Turnbull avevano ufficializzato la relazione con una storia condivisa sul profilo Instagram di Romeo nel novembre 2024, e da allora la dj è stata molto presente al suo fianco sia online sia agli impegni con la famiglia Beckham.