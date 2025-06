una virtuosa associazione di studenti del virgilio

Nel cuore del liceo Virgilio pulsa un entusiasmo contagioso, incarnato dalla sua virtuosa associazione di studenti. Ogni scolaro ha un compagno che lo unisce, favorisce le iniziative e custodisce i ricordi di generazione in generazione. Oggi, con 64 membri tra alumni e alumnae, questa comunità simboleggia l’unità e la passione che rendono il Virgilio un luogo unico. La storia continua, e il futuro promette ancora più grandi traguardi.

Ogni scolaresca ha una compagna, un compagno, che la tiene insieme, promuove le sottoscrizioni, raduna gli sparpagliati nelle gite, e tiene il conto dei presenti e degli assenti, a distanza di generazioni. Al romano liceo Virgilio si chiama Antonio Maria Cutuli, Tonino, la sua associazione ieri, fra perdite e guadagni, ammontava a 64 fra alumnae e alumni – due classi, più o meno. Cresceranno. Il Virgilio ha i suoi nomi egregi, e tutti gli altri. Sta per compiere cent’anni, e venti la sua modesta associazione. Al nome di una ragazza amata che non c’è più, Maria Pellegrini, è intitolato da due anni un concorso di poesia dai molti pregi, a cominciare dalla qualità dei premi: ai 5 primi classificati 150 euro in buoni libro, alle altre e altri 18 partecipanti volontari un buono libro per 25 euro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it