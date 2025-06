una storia accademica lunga 850 anni

Dal Medioevo ai giorni nostri, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha tracciato un percorso straordinario. Due intense giornate di lavori, il 5 e 6 giugno, nel cuore del Dipartimento di Giurisprudenza, ci offriranno l’opportunità di riscoprire questa lunga storia di oltre 850 anni, tra evoluzioni istituzionali, figure di spicco e modelli didattici innovativi. Un viaggio nel tempo che ci permette di comprendere meglio il presente e anticipare il futuro dell’ateneo.

Due giornate di lavori, il 5 e 6 giugno, nella sede del Dipartimento di Giurisprudenza, per rileggere la traiettoria dell'Ateneo dalle sue radici medievali fino alla contemporaneità, tra passaggi istituzionali, figure di riferimento e modelli di insegnamento. Un lungo arco storico che affonda nel Medioevo e si protende fino all'assetto universitario odierno verrà discusso e analizzato nel convegno 'L'Università di Modena e Reggio Emilia a 850 anni dalle origini medievali', in programma oggi e domani nell'Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza. L'iniziativa, promossa nell'ambito delle celebrazioni per l'850° anniversario dell'Ateneo, si svolgerà anche in collegamento a distanza e nasce su impulso di un comitato scientifico composto da Elio Tavilla, Berenice Cavarra, Matteo Al Kalak e Pierpaolo Bonacini.