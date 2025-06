Una sgangherata e ironica action comedy in cui Cage affronta rocambolesche avventure per riabilitare la propria immagine Nel cast anche Pedro Pascal e Alessandra Mastronardi

Preparati a ridere di gusto con questa sgangherata action comedy in cui Nicolas Cage, tra rocambolesche avventure e autoironia sfrenata, si impegna a salvare la propria reputazione. Con un cast stellare che include Pedro Pascal e Alessandra Mastronardi, il film promette di divertirti dal primo all’ultimo minuto. Non proprio una trovata di sceneggiatura, ma di certo un modo brillante per scoprire un Cage inedito e autentico. Ti aspettiamo questa sera su Rai 2 alle 21.20!

A Nicolas Cage non manca l'autoironia, lo si vede molto bene in Il talento di Mr. C. Un film in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20 e in cui Cage – nei panni di se stesso – è impegnato nel tentativo di riabilitare la propria immagine. Non proprio una trovata di sceneggiatura: da diversi anni l'attore è infatti diventato il volto di commedie e film d'azione spesso di bassa qualità e in cui recita sopra le righe, cercando di dare il massimo con risultati discutibili. Nicolas Cage affranto per l'assenza al Taormina Film Festival: «Sta succedendo qualcosa a casa» X Leggi anche › Nicolas Cage: «A 60 anni ho deciso: do l'addio al cinema» Il talento di Mr.

