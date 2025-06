Una ' seconda vita' per i medicinali | il progetto sperimentale regionale Recupero farmaci

Domani a Jesi, si svelerà un’innovativa iniziativa che trasforma i medicinali inutilizzati in risorse preziose. Il progetto sperimentale regionale “Recupero Farmaci”, promosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria Marche, mira a ridurre gli sprechi e garantire un accesso più equo alle terapie. Un passo importante verso un sistema sanitario più sostenibile e responsabile, che dimostra come l’innovazione possa fare la differenza nella cura della comunità.

JESI - Si terrà domani, venerdì 6 giugno, la presentazione ufficiale del progetto sperimentale regionale “Recupero Farmaci”, promosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria Marche con l’obiettivo di ottimizzare gli investimenti nel riutilizzo e nella redistribuzione dei farmaci inutilizzati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Una 'seconda vita' per i medicinali: il progetto sperimentale regionale "Recupero farmaci"

In questa notizia si parla di: Regionale Farmaci Progetto Sperimentale

