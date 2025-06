Una firma per favore Gasperini pronto al sì alla Roma | oggi l’agente in città

Gasperini è pronto a firmare con la Roma: un nuovo capitolo entusiasmante per il tecnico di grande esperienza. Oggi l'agente è stato avvistato in città, segnando un passo decisivo verso l'accordo. Dopo il felice evento del matrimonio di Scamacca, ex pupillo dell'Atalanta, Gasperini si prepara a scrivere il suo futuro nella Capitale, con un contratto triennale che promette successi e una nuova sfida stimolante.

Un occasione speciale come il matrimonio di Scamacca, suo ex giocatore alla Dea, ha riportato Gasperini nella capitale, con tanto di chiacchierata con due elementi della sua futura rosa come Pellegrini ed El Shaarawy. Dopo il piacere si passa al dovere, perché ora è tempo di firma sul contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi tre anni, un progetto che vuole essere duraturo e proficuo, con un allenatore che sa come tirare fuori il meglio dai giocatori. Pazienza e fiducia saranno i diktat fondamentali, quelli clamorosamente mancati un anno fa con De Rossi. Ma quando il tutto sarà dunque ufficiale? Manca ancora anzitutto il comunicato con cui si comunica la rescissione con l’Atalanta, sebbene i toccanti messaggi d’addio siano già arrivati da ambo le parti, ed oggi è atteso in città l’agente di Gasperini per incontrare i club giallorosso e mettere il tutto nero su bianco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Una firma per favore, Gasperini pronto al sì alla Roma: oggi l’agente in città

Segui queste discussioni su X

"l calciatore statunitense Pulisic ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione a favore del club per il prolungamento fino al 30 giugno 2028" Saluti.. Tweet live su X

Jonathan #David-@SSCNapoli: il canadese chiede 6M di ingaggio, bonus alla firma e commissioni agenti, #ADL offre 4,5 a stagione con bonus per 5 anni, più clausola con percentuale a favore del calciatore e del suo entourage @areanapoliit Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

2ª SerieATIM | Atalanta-Bologna | Gian Piero Gasperini: It was a generous performance - ENG SUB