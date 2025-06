Una bambina di un anno e mezzo è in crisi d’astinenza da cocaina è il terzo caso in un mese

Una serie allarmante di casi sconvolge la nostra società, evidenziando quanto siano urgenti interventi efficaci e tutela per i soggetti più vulnerabili. Dalla crisi di una bambina di un anno e mezzo a Novara, vittima di dipendenze e abusi, ai maltrattamenti e abbandoni a Torino, il quadro è drammatico. È fondamentale affrontare questi episodi con serietà, promuovendo prevenzione, sensibilizzazione e giustizia. Solo così possiamo sperare in un futuro più sicuro e giusto per tutti.

Il 16 maggio scorso una bambina scomparsa è stata ritrovata a Novara in precarie condizioni igienico-sanitarie. Il padre l’aveva sottratta alla madre. Con ripetuti maltrattamenti, l’aveva costretta a portare a termine la gravidanza in modo tale da poter richiedere il permesso di soggiorno. Tre persone sono indagate per maltrattamenti in famiglia, abbandono di minore e lesioni personali. Una settimana dopo a Torino, nel quartiere Parella due fratellini di due e quattro anni e mezzo sono stati trovati dai carabinieri in un appartamento tra sporcizia e pipette per fumare il crack. Almeno uno dei due è risultato positivo alla sostanza. 🔗 Leggi su Open.online

