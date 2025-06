Un weekend tutto da gustare | dalle birre artigianali alle escursioni dalla musica punk ai Queen fino alla comicità di Gene Gnocchi

Un weekend tutto da gustare nel cuore del Forlivese, tra birre artigianali, emozionanti escursioni e spettacoli imperdibili. Dai ritmi energici della musica punk e dei Queen alla comicità di Gene Gnocchi, ci sono eventi per tutti i gusti. Approfittate di queste giornate per rilassarvi immersi nel verde o in buona compagnia, lasciandovi coinvolgere dall’atmosfera vivace e autentica che solo questa regione sa offrire. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili!

Sono tanti anche questo fine settimana gli eventi e le iniziative in calendario nel Forlivese per passare qualche giorno di relax immersi nel verde o in compagnia di un buon bicchiere di birra. Cibo e musica Il centro storico di Civitella di Romagna si prepara ad accogliere la quindicesima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un weekend tutto da gustare: dalle birre artigianali alle escursioni, dalla musica punk ai Queen fino alla comicità di Gene Gnocchi

