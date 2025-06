Un viaggio visivo oltre i confini geografici in mostra i reportage di Sara Munari

mostra dei suoi straordinari reportage, un viaggio visivo capace di superare i confini geografici e culturali. Un'occasione imperdibile per immergersi in storie autentiche, raccontate con la sensibilità e la professionalità dell’artista, all’interno di un progetto che unisce arte e tecnologia in modo innovativo. Non perdete questa opportunità di lasciarvi coinvolgere da emozioni uniche e scoprire il mondo attraverso gli occhi di Sara Munari.

Prosegue l'intreccio fra arte e tecnologia promosso dall'hotel Annunziata di Ferrara attraverso 'Frameflow', il progetto innovativo dedicato alla fotografia digitale che ogni mese propone emozioni visive ai propri ospiti. Fino al 30 giugno la struttura ospiterĂ Sara Munari con la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Un viaggio visivo oltre i confini geografici, in mostra i reportage di Sara Munari

Altri articoli sullo stesso argomento

VIDEO | "Crossing borders", all'ex cinema Edison il viaggio visivo sui popoli in movimento - Presentiamo "Crossing Borders – Popoli in Movimento", un viaggio visivo che esplora il tema delle migrazioni all'ex Cinema Edison.

Segui queste discussioni su X

Serena Schintu torna con Destinazione, brano elettropop che racconta un amore autentico e diretto. Il videoclip è un omaggio visivo alla Sardegna più intima. Tu dove vorresti essere “immerso in un viaggio senza fine”? Leggi l’articolo Tweet live su X

Il 27 giugno vivi un evento unico: MILEY CYRUS: SOMETHING BEAUTIFUL arriva nelle sale UCI! L’icona pop più visionaria di sempre ti porta in un viaggio visivo ed emotivo con 13 brani originali tratti dal suo visual album. https://ucicinemas.it/film/miley-cyr Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Vincenzo Crea ed i suoi Video Racconti - Capitolo 9: Oltre l'Orizzonte