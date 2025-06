Un ' Viaggio in Italia' con il quartetto Sineforma per la stagione concertistica Linfa

Un’affascinante avventura sonora che attraversa le regioni italiane, il “Viaggio in Italia” del Quartetto Sineforma promette di incantare il pubblico con melodie intrise di storia e passione. Sabato 7 giugno alle 21, nella suggestiva cornice della chiesa di San Nicolò a Jesi, questa serata rappresenta un’opportunità unica per immergersi nelle sonorità più autentiche del nostro patrimonio musicale. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza emozionante e coinvolgente, che celebra la bellezza della musica italiana.

JESI – È un appassionante "Viaggio in Italia" attraverso le melodie più belle e suggestive dei nostri compositori quello proposto dal Quartetto Sineforma per l'appuntamento di sabato 7 giugno alle ore 21 alla chiesa di San Nicolò per la "Stagione concertistica Linfa". La rassegna - promossa dalla.

