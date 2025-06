Un venerdì da coppa Davis di una volta… per l’Italia. Musetti e Sinner contro il resto del mondo: una giornata che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia del tennis azzurro. Uno spettacolo emozionante che riporta agli albori della competizione, quando il tennis era pura passione e orgoglio nazionale. L’Italia si affida alle sue stelle emergenti per continuare a recitare un ruolo da protagonista nel panorama internazionale.

Quello in programma domani è certamente un venerdì storico per l'Italia del tennis. Gli appassionati non più giovanissimi potrebbero in maniera più che lecita tentare l'accostamento con la Coppa Davis di una volta, formato che prevedeva, nella giornata inaugurale di una sfida articolata in tre giorni, i due incontri di singolare. L'Italia si affida alle espressioni migliori di un movimento in costante ascesa per continuare a recitare un ruolo da protagonista assoluta. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner vanno all'assalto del resto del mondo per realizzare il sogno di una finale tutta italiana nel secondo Slam stagionale.