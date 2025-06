un triangolare di calcio contro la sla

Domenica 22, lo Stadio Comunale di Arcore si trasformerà in un palcoscenico di speranza e solidarietà con la settima edizione di “Uniti per la Vita”. Il triangolare di calcio tra le forze dell’ordine unisce sport e cuore, dando voce a chi lotta contro la SLA. Un’occasione imperdibile per sostenere una causa importante e vivere una giornata all’insegna dell’unione e della solidarietà. Unisciti a noi e fai la differenza!

Al via la settima edizione di “Uniti per la Vita“, il triangolare di calcio a 11 a scopo benefico, in programma domenica 22 allo Stadio Comunale di Arcore alle 16. Anche quest’anno, l’iniziativa vedrà sfidarsi sul campo le squadre ufficiali delle Forze dell’Ordine (polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza) in una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa La Meridiana di Monza, a sostegno del Progetto SLAncio, centro di eccellenza per la cura di persone in Stato Neurovegetativo e affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Stefano Campisi, presidente di Premier Aps di Arcore, fa notare come i progetti interforze avvicinino ai cittadini come sostegno al territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it