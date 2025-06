' Un talento per la scarpa' | 25 anni di creativi della calzatura da tutto il mondo | il nuovo bando

Da venticinque anni, 'Un Talento per la Scarpa' celebra l’eccellenza dei giovani stilisti di tutto il mondo, dando loro la possibilità di trasformare i sogni in creazioni straordinarie. Promosso da Sammauroindustria, il concorso rappresenta un trampolino di lancio per le menti più innovative nel settore calzaturiero. Sei pronto a mettere in mostra il tuo talento e lasciare il segno nel mondo della moda? La sfida è aperta: il futuro ti aspetta!

Venticinque anni e non sentirli per il Concorso internazionale per giovani stilisti ‘Un Talento per la Scarpa’. Promosso da Sammauroindustria - associazione pubblico-privato che raggruppa un gruppo di importanti aziende calzaturiere del distretto di San Mauro Pascoli (Cbr Tacstile, Pollini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - 'Un talento per la scarpa': 25 anni di creativi della calzatura da tutto il mondo: il nuovo bando

Segui queste discussioni su X

Pallavolo Mercato – Nicole Piomboni, un nuovo talento per la CBF Balducci HR: “A Macerata per crescere e dare il massimo” https://ivolleymagazine.it/2025/05/24/pallavolo-mercato-nicole-piomboni-un-nuovo-talento-per-la-cbf-balducci-hr-a-macerata-per-cre Partecipa alla discussione

Una partita entusiasmante che ha regalato emozioni ancor prima del calcio d'inizio, grazie al talento e alla passione degli artisti scesi in campo. Let's get loud! #FidenzaVillage @1913parmacalcio Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Parkour finito male ? #talento#parkour