Un segnale di speranza dal Pakistan | stop ai matrimoni forzati sotto i 18 anni a Islamabad

Un segnale di speranza dal Pakistan emerge con la firma del presidente Asif Ali Zardari sullo storico Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2025, che vieta i matrimoni sotto i 18 anni. In un contesto di tensioni geopolitiche, questa iniziativa dimostra come anche piccole vittorie possano aprire a un futuro più giusto e rispettoso per le giovani generazioni. Questo passo avanti ci ricorda che ogni cambiamento positivo conta e può ispirare altri a seguirne l’esempio.

In un momento in cui il mondo guarda con preoccupazione alle nuove tensioni e al rischio di escalation tra India e Pakistan, credo sia importante soffermarci anche su quei segnali di speranza che, seppur piccoli, possono indicare una direzione diversa. Il 31 maggio 2025, il presidente pakistano Asif Ali Zardari ha firmato una legge storica, l ’Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2025, che vieta i matrimoni al di sotto dei 18 anni nella capitale federale. Questa norma rappresenta un passo coraggioso e necessario in un Paese dove il matrimonio precoce è ancora una realtĂ quotidiana, e purtroppo devastante, soprattutto per le bambine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un segnale di speranza dal Pakistan: stop ai matrimoni forzati sotto i 18 anni a Islamabad

