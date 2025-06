Un saldo da 10 milioni La Tappa del Giro d’Italia ha fatto rifiorire Cesano

Il passaggio del Giro d’Italia a Cesano ha trasformato la città in un palcoscenico di energia e opportunità, generando un saldo positivo di circa 10.000 euro per il Comune e un indotto di oltre 4 milioni per le attività locali. A una settimana dalla conclusione, il bilancio è più che positivo, testimonianza di una gestione impeccabile e del forte coinvolgimento della comunità. "La manifestazione - ha commentato il sindaco Gianpiero Bocca - è stata gestita nel migliore dei modi, grazie alla collaborazione dei dipendenti comunali..."

Un saldo positivo di circa 10mila euro per il Comune tra spese ed entrate e un indotto stimato in 4 milioni per le attività economiche della città: è questo il bilancio dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia, a una settimana dalla conclusione dell'evento che resterà nella storia della città. "La manifestazione - ha commentato il sindaco Gianpiero Bocca - è stata gestita nel migliore dei modi, grazie alla collaborazione dei dipendenti comunali, dei volontari e delle Forze dell'Ordine che hanno svolto un lavoro davvero egregio. Credo che tutti siano entusiasti del risultato ottenuto". Sono state stimate oltre 80mila le presenze di spettatori in città nella giornata del 29 maggio scorso.

