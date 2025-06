Un quintale di alimenti avariati trasportati senza cella frigorifera

Immaginate un viaggio senza freni per alimenti destinati a deliziare le tavole toscane e spezzine: un quintale di pesce, carne e frutta trasportati in un semplice furgone privo di celle frigorifere, compromettendo la freschezza e la sicurezza dei prodotti. Dopo il controllo dell’ASL5, il deterioramento era evidente, accompagnato da un odore sgradevole. Ma non finisce qui: scoprite cosa si nascondeva nel mezzo.

Un quintale di pesce, carne e frutta trasportato all’interno di un semplice furgone privo della cella frigorifera necessaria per garantirne la conservazione. I prodotti, riservati a ristoranti di varie città Toscane oltre che a Spezia, dopo la verifica effettuata da personale Asl5 sono poi risultati già in fase di deterioramento come evidenziato anche del forte odore emanato. Oltre agli alimenti all’interno del mezzo sono spuntati anche 6 chilogrammi di tabacco da masticare privo del bollino dei Monopoli di Stato. L’operazione di sequestro della merce è stata portata a termine dalla squadra motociclistica della polizia locale di Spezia in via XX Settembre all’uscita della Galleria Spallanzani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un quintale di alimenti avariati trasportati senza cella frigorifera

