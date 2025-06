Un Posto al Sole anticipazioni 6 giugno | Giulia scopre dov' è Luca

Se sei appassionato di Un Posto al Sole, non puoi perdere le anticipazioni del 6 giugno! In un episodio ricco di emozioni, Giulia scoprirà finalmente dove si trova Luca, mentre le tensioni tra Viola e una questione spinosa si intensificano. Con Luca in difficoltà e Gianluca deciso a intervenire, cosa riserverà il futuro ai protagonisti di Palazzo Palladini? Scopriamo insieme cosa ci attende nel prossimo episodio, in onda domani alle 20.50 su Rai 3.

Luca sta male e Gianluca si decide a chiamare Giulia. Ecco dunque cosa accadrà nel prossimo episodio di Un Posto al sole. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Finalmente Giulia ritroverà Luca, mentre Viola dovrà affrontare una questione spinosa. Scopriamo quindi cosa succederà nell'episodio di venerdì 6 giugno. Negli episodi precedenti Luca se n'è andato da Palazzo Palladini facendo perdere le sue tracce: Giulia non sa che è da Gianluca Palladini, né sa che ha avuto un nuovo episodio della sua malattia. Nel frattempo Micaela è tornata a Napoli creando scompiglio e sistemandosi da Serena.

