Un omaggio a Michelangeli con la giovane pianista Katrina Suroveca | nuovo recital a Roma

Un omaggio a Michelangeli con la giovane e brillante pianista Katrina Suroveca, pronta a incantare il pubblico romano in un recital imperdibile. Alla Sala Baldini, giovedì 12 giugno 2025 alle ore 20, la talentuosa musicista lettone si esibirà per celebrare la grande tradizione del virtuosismo pianistico. Un appuntamento gratuito ad offerta che promette emozioni intense: non lasciatevelo sfuggire, perché la musica ha il potere di unire e ispirare.

Nuovo appuntamento alla Sala Baldini, giovedì 12 giugno 2025 – Ingresso libero ad offerta ROMA – Dopo il successo del recital primaverile, torna nella capitale la talentuosa pianista lettone Katrina Suroveca, protagonista di un nuovo concerto in programma giovedì 12 giugno 2025 alle ore 20.

