Un nuovo pronto soccorso per l’ospedale Bambino Gesù

Un’importante svolta per la salute dei più piccoli: grazie a un generoso dono di un milione di euro da parte della Fondazione Angelini, nasce il nuovo pronto soccorso di livello II al Bambino Gesù di Roma. Un investimento che rappresenta non solo un sostegno concreto, ma anche il rafforzamento di una collaborazione decennale dedicata a garantire cure tempestive e di qualità ai nostri bambini. La nuova struttura promette di rivoluzionare l’assistenza emergenziale pediatrica nella capitale.

Roma, 5 giugno 2025- Un milione di euro per il nuovo pronto soccorso (DEA II livello) della sede di Roma dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’atto di donazione della Fondazione Angelini alla Fondazione Bambino Gesù è stato sottoscritto dai due presidenti, Thea Paola Angelini e Tiziano Onesti. La firma consolida la collaborazione decennale tra l’Ospedale e Angelini. Il Dipartimento Emergenza Accettazione di II livello dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è centro hub della Rete dell’Emergenza Pediatrica e della rete del trauma grave pediatrico della Regione Lazio, ed è l’unico pronto soccorso pediatrico di II livello regionale a garantire l’emergenza chirurgica e neurochirurgica, l’assistenza in terapia intensiva neonatale e pediatrica e la cardiochirurgia pediatrica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

