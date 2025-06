Un nuovo inizio per Macron e Meloni | Resettati i rapporti Italia-Francia

Un nuovo inizio per le relazioni tra Italia e Francia sembra delinearsi, segnato da un reset dei rapporti bilaterali. Dopo l'incontro di martedì tra Macron e Meloni, Gilles Gressani evidenzia un primo passo promettente, ma sottolinea come siano necessari contenuti concreti per consolidare questa ritrovata sintonia. Su X, il presidente francese ha già espresso apprezzamenti, lasciando intravedere una volontà di dialogo rinnovato. Ora, il vero sfide sarà costruire un percorso duraturo e produttivo.

Colgan Un riavvio, un reset delle relazioni fra Italia e Francia. È questa la lettura del bilaterale di martedì data da Gilles Gressani, direttore della rivista Le Grand Continent, presidente del Groupe d’études géopolitiques della Scuola normale di Parigi. Certo, un primo passo, quello fatto martedì da Emmanuel Macron e Giorgia Meloni a cui sarà necessario fornire ulteriori contenuti. Su X il presidente francese ieri ha in ogni modo ringraziato la premier italiana per "un ottimo incontro che ci ha permesso di approfondire il nostro coordinamento per far avanzare insieme l’agenda franco-italiana ed europea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un nuovo inizio per Macron e Meloni: "Resettati i rapporti Italia-Francia"

