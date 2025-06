Un nuovo asilo a Bibbiena Stazione Vagnoli | La palestra presto pronta

Un anno e mezzo dopo la rielezione, il sindaco Filippo Vagnoli traccia un bilancio positivo dei successi ottenuti e svela i progetti futuri per Bibbiena. Tra questi, spicca il nuovo asilo a Stazione Vagnoli, che raddoppierĂ i posti disponibili e sosterrĂ le famiglie casentinesi nel loro impegno di vivere e lavorare nel territorio. La cittĂ si prepara a una trasformazione importante, con una novitĂ che promette di fare la differenza.

di Sonia Fardelli Tempo di tracciare una riga per il sindaco Filippo Vagnoli che a un anno e mezzo dalla sua rielezione elenca i progetti portati a termine, ma soprattutto ne svela altri che a breve saranno conclusi. A cominciare dalla costruzione del nuovo asilo nido a Stazione che raddoppierĂ i posti a disposizione per i piccoli casentinesi con un aiuto concreto verso le famiglie che hanno deciso di continuare a vivere e lavorare nella vallata. Insieme a questi lavori stanno andando avanti anche quelli di costruzione della nuova palestra adiacente alla scuola primaria, attesa da tempo dagli studenti, ma anche dalle associazioni del territorio che potranno pure loro usufruirne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un nuovo asilo a Bibbiena Stazione. Vagnoli: "La palestra presto pronta"

Approfondisci con questi articoli

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino” - Baronissi si prepara a un importante passo per l'istruzione infantile: la sindaca Anna Petta ha annunciato l'inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Paolo Borsellino.

Segui queste discussioni su X

Colle San Magno – Seicentomila euro di fondi PNRR per un nuovo asilo nido Il | http://tg24.info | https://tg24.info/colle-san-magno-seicentomila-euro-di-fondi-pnrr-per-un-nuovo-asilo-nido/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=tg24info… Tweet live su X

SAN CASCIANO - Il Pd di San Casciano elenca gli investimenti in arrivo: “Non si ferma il continuo lavoro per la comunità ”. "Nuovi giochi nei parchi pubblici, arredi per il nuovo asilo nido di Mercatale, nuove tribune per il campo sportivo di Cerbaia...". Tweet live su X

Asilo nido di Bibbiena Stazione: lo stato dei lavori