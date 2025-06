Un motoraduno per ricordare Giovagnoli il poliziotto ucciso 22 anni fa da un ubriaco in una gara ciclistica

Un motoraduno speciale per ricordare Pierluigi Giovagnoli, il coraggioso sovrintendente della Polizia di Stato ucciso 22 anni fa da un ubriaco durante una gara ciclistica. Organizzato dal sindacato Siulp di Forlì, l’evento celebra la memoria di un valoroso poliziotto e si trasforma in un gesto di solidarietà e rispetto, mantenendo viva la sua memoria tra i cittadini e le forze dell’ordine. Un’occasione per onorare il suo sacrificio e riflettere sui valori di dedizione e giustizia.

Il sindacato di Polizia Siulp nei giorni in cui è ricorso il 22° anniversario della morte ha ricordato Pierluigi Giovagnoli, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio alla Polizia Stradale di Forlì (e sindacalista del Siulp forlivese) avvenuta il 24 maggio 2003,  nel corso di un servizio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un motoraduno per ricordare Giovagnoli, il poliziotto ucciso 22 anni fa da un ubriaco in una gara ciclistica

Approfondimenti da altre fonti