Un esempio pratico che mette in relazione fold equity e continuation bet

Immagina di avere in mano un’ottima mano e di voler massimizzare il valore della tua giocata. La fold equity e la continuation bet sono strumenti fondamentali in questa strategia, ma il loro successo dipende da come interpreti i comportamenti degli avversari. Con esempi pratici e analisi di pattern, possiamo avvicinarci a decisioni più precise, migliorando le nostre probabilità di vittoria… e di profitto.

Il grosso problema della fold equity consiste nel calcolo: sappiamo che esiste una formula ma nella pratica non possiamo sapere cosa farà il nostro avversario! Ci sono però altri concetti che possono aiutarci. Di contro ci sono comportamenti che ci possono indirizzare in un verso o nell'altro.

