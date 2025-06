Un documentario e un libro su vegani e ambientalisti

Venerdì sera a Seregno, un evento imperdibile per chi desidera scoprire le sfide e i successi di chi sceglie stile di vita etico e sostenibile. Al Movie Studio, alle 21, verrà proiettato “Non sarò mai vegano”, un documentario coinvolgente che esplora dieta, ambiente e attivismo, seguito dalla presentazione del libro “Eco guerrieri”, un racconto appassionato sulle lotte dei veri eroi green. Un appuntamento da non perdere per ispirare il cambiamento!

Al Movie Studio a Seregno venerdì alle 21 ci sarà la proiezione di “ Non sarò mai vegano “ e anche la presentazione del libro “ Eco guerrieri “ in collaborazione con Legambiente. Dieta e cucina vegana, il veganesimo e l’ attività sportiva, il cambiamento climatico, il maltrattamento degli animali, gli allevamenti intensivi in un documentario. In contemporanea presentazione del libro “Eco guerrieri“, racconto di un’avventura nelle lotte degli anni Ottanta, Novanta e Duemila per il pianeta. In sala l’autore Stefano Apuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un documentario e un libro su vegani e ambientalisti

Segui queste discussioni su X

L'attrice, icona mondiale, ultimamente ha diretto, prodotto e interpretato "Senza sangue", tratto dal libro di Alessandro Baricco e "Maria", diretto da Pablo Larrain, film dedicato al grande soprano, Maria Callas. Tweet live su X

Non so, potresti provare a smentire le testimonianze delle infermiere dell'ospedale, o del giudice che ha portato avanti un procedimento eccezionale proprio per andare incontro a questa situazione particolare. Potresti leggerti il libro, o guardare il film. Oppure Tweet live su X

Cruciani, Formaggio e Vissani contro i vegani - 26.9.2019