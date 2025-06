Un corso di nuoto estivo con la Chimera Nuoto

Preparati a vivere un’estate all’insegna del movimento e del divertimento con la Chimera Nuoto! Dal 16 giugno al 17 luglio, il quinto e ultimo ciclo di corsi estivi ad Arezzo apre le porte a nuotatori di tutte le età, desiderosi di scoprire le basi tecniche e sentirsi più sicuri in acqua. Un’esperienza indimenticabile tra amicizia, apprendimento e tanto sport: non perdere questa occasione per tuffarti nella stagione più calda dell’anno con entusiasmo e sicurezza.

Arezzo, 5 giugno 2025 – . La società aretina presenta il quinto e ultimo ciclo di lezioni della stagione che, tra lunedì 16 giugno e giovedì 17 luglio, ambisce a coinvolgere nuotatori e nuotatrici di tutte le età che potranno apprendere le basi tecniche della disciplina e acquisire sicurezza nelle acque. I corsi saranno ospitati dalle piscine del Palazzetto del Nuoto di Arezzo e verranno strutturati secondo una programmazione didattica progressiva che parte dal galleggiamento e arriva fino alla propulsione e ai quattro stili, con l'obiettivo di garantire un insegnamento efficace e divertente su misura per bambini, ragazzi e adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un corso di nuoto estivo con la Chimera Nuoto

