Un circo da Incanto La favola con Panariello | Io un misterioso clown

In un incantevole villaggio, tra sogno e realtà, si cela una storia che rapisce il cuore: un circo da incanto, dove la magia e l’amicizia prendono vita. Margot, una bambina coraggiosa, scopre sotto il tendone non solo meraviglie, ma anche un misterioso clown interpretato da Panariello. Tra risate e sorprese, questa favola ci insegna che la vera magia nasce dal coraggio di credere nel bene, anche nei momenti più bui.

Il papà aveva stabilito che alla sua morte la villa diventasse un orfanotrofio, in modo che la sua piccola Margot non rimanesse sola ma vivesse con altri bambini. Non immaginava che la governante Felicia si sarebbe rivelata una donna perfida, un’aguzzina nei confronti di Margot e di tutti i bimbi dell’orfanotrofio. Ma nei pressi della villa arriva un circo, un piccolo magico circo, e quando Margot riesce a scappare, trova sotto quel tendone un rifugio sicuro e in Charlie e negli altri artisti, degli amici fidati. Incanto (dal 3 luglio nelle sale), primo lungometraggio di Pier Paolo Paganelli, è una fiaba per bambini e famiglie, un’opera riuscita e insolita per il cinema italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net