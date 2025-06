un calcio al vecchio mondo

È giunto il momento di sfidare i pregiudizi e guardare con occhi nuovi al calcio e alla società. Basta con le narrative divisive e i discorsi stereotipati che alimentano l’odio e l’intolleranza. Solo attraverso un dialogo sincero e rispettoso possiamo costruire un futuro più inclusivo, dove il merito e la passione siano gli unici parametri di valutazione. È ora di cambiare prospettiva e riscoprire valori autentici.

Non reggiamo più la tiritera sulle squadre straniere che vincono perché piene di neri e mulatti. E risparmiateci l'elogio dell'immigrazione di massa come unica salvezza per la nostra società ormai preistorica.